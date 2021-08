Chelsea et Lukaku éteignent Arsenal

Impressionnant de maîtrise, Chelsea s'est assez facilement adjugé le derby londonien à l'Emirates Stadium, d'où il est reparti avec un deuxième succès en autant de matchs et une place de leader de la Premier League. Pour sa "première" sous le maillot des Blues, Lukaku a planté et martyrisé la défense d'Arsenal, relégable après deux journées.

Arsenal 0-2 Chelsea

James partout, Arsenal nulle part

Un bon travail dos au but, un appel qui emporte tout sur son passage, à commencer par Pablo Marí, puis une reprise du plat du pied droit pour convertir à bout portant ce caviar de James. Si Chelsea a cet été craché 115 bâtons pour rapatrier Romelu Lukaku, c'est évidemment pour son sens du but, mais aussi pour sa capacité à peser sur les défenses et à servir de point d'ancrage. En une action, dès le quart d'heure de jeu, lesont eu les trois, et cela leur a suffi pour fendre une première fois l'arrière-garde d'Arsenal, maîtrisé chez lui dans le derby londonien par les champions d'Europe en titre (0-2), après avoir déjà craqué en ouverture chez un autre voisin, Brentford.Maîtres du ballon d'entrée mais bien contenus dans le premier quart d'heure par despressants et entreprenants, les hommes de Thomas Tuchel ont donc trouvé l'ouverture sur leur première opportunité grâce à Lukaku, trouvé en appui à vingt-cinq mètres par Kova?i?, puis devant le but par James, lancé par le Croate. Un but - le 114du Belge en Premier League - qui éteint les velléités initiales d'Arsenal, symbolisées par ce tir de Smith-Rowe capté sur sa gauche par Mendy (2), ces centres dangereux de Martinelli et Saka ou ce rush côté droit de Pépé (12), et libère totalement lesTrouvé cette fois par une passe laser d'Havertz, James est ainsi tout près de s'offrir un doublé de passes dé. Mais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com