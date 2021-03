Chelsea enfonce l'Atlético dans les cordes

Battu pour la deuxième fois en trois semaines et une nouvelle fois incapable de marquer, l'Atlético a été éliminé mercredi soir de la Ligue des champions par un Chelsea tout en contrôle (2-0). Thomas Tuchel tient bien le début d'une belle affaire.

Peut-être qu'on reparlera, dans quelques mois, de cette nuit de mars. Pour une simple raison : si Thomas Tuchel a vu mercredi soir son Chelsea enchaîner un treizième match sans défaite, il a aussi regardé sa nouvelle troupe, portée par un quintet Kovacic-Kanté-Werner-Ziyech-Havertz en feu, prouver qu'elle était bien en train de devenir une équipe, une vraie, capable de jouer avec le pressing adverse comme avec un chewing-gum et de contrôler sans sourciller un Atlético dominé pour la deuxième fois en trois semaines par les(2-0).Ce devait être une longue séance de torgnoles, une nuit pour se mordre aux quatre coins du gazon et pour jongler avec la raison comme si l'on venait de s'envoyer une pinte de Triple Karmeliet cul sec. Ce Chelsea-Atlético a finalement pris la forme d'un défilé de diapos, où l'on a tour à tour vu les Blues résister aux premiers coups de griffe de Colchoneros venus à Londres pour sortir la boîte à calottes, puis logiquement punir le manque de piquant offensif des Madrilènes. Une image sera alors facilement dégainable à l'heure de résumer le premier acte de cette soirée. On y voit Timo Werner venir légèrement contrer d'un tacle vorace un centre de Kieran Trippier avant de se retrouver, moins de dix secondes plus tard, dans la surface de l'Atlético pour déposer un anchois dans le bec d'un Ziyech réaliste après un bon travail, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com