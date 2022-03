Chelsea dégoûte Newcastle, West Ham ne lâche pas de lest

Après-midi compliquée pour Chelsea, qui s'en est remis à un exploit individuel coordonné de Jorginho et de Havertz face à Newcastle (1-0). West Ham a fait le dos rond avant de piquer Aston Villa (2-1), tandis qu'Everton a de nouveau broyé du noir contre Wolverhampton (0-1). Toujours en bas de classement, si Watford n'est pas encore mort et l'a signifié à Southampton (2-1), les carottes semblent cuites pour Norwich, battu sur le gong à Leeds (1-2).

Chelsea 1-0 Newcastle

West Ham 2-1 Aston Villa

Kaï de massue sur Newcastle. Alors que la vente de Chelsea est dans toutes les têtes, au même titre que les sanctions contre le club et Roman Abramovitch , lesont su effacer leur prestation fade face auxà l'aide d'un chef d'œuvre technique. En l'occurrence, une ouverture caramélisée de Jorginho pour Havertz, suivie d'un contrôle en porte-manteau tout en dextérité de l'ancien du Bayer, et d'une conclusion en finesse devant Dan Burn, déséquilibré, et Martin Dúbravka, scotché. Cocasse quand on sait que le même Havertz est passé tout proche de l'expulsion en première période après... une faute grossière sur Burn. Newcastle n'aura toutefois pas démérité, avec plusieurs situations chaudes pour Miguel Almirón ou Bruno Guimarães, et encore des arrêts précieux dans l'escarcelle d'Édouard Mendy.West Ham ne lâche pas Manchester United. Dans l'obligation de…