Chelsea croque Tottenham

Après une première période fermée, Chelsea a passé la vitesse supérieure pour s'imposer largement (0-3) dans ce derby de Londres, sur la pelouse de Tottenham ce dimanche. Une victoire méritée pour les hommes de Thomas Tuchel, libérés par une tête d'un excellent Thiago Silva, avant d'être imité par N'Golo Kanté et Antonio Rüdiger. Impériaux.

Tottenham 0-3 Chelsea

Zéro carbone et zéro frisson

Ce 59affrontement en Premier League entre les deux équipes disposait des ingrédients pour offrir un grand match. Finalement, l'historique entre les deux clubs (31 victoires pour Chelsea, seulement 7 pour Tottenham) aura été un indice de ce qui nous attendait : desclairement supérieurs contre une équipe qui se cherche encore, et une victoire qui ne souffre d'aucune contestation (0-3), suite à des réalisations de Thiago Silva, N'Golo Kanté et Antonio Rüdiger. Et encore, l'addition aura pu être bien plus salée.Pour le premier match neutre en carbone dans l'histoire du football, les deux équipes décident de limiter leur impact en CO2 : une seule frappe cadrée - signée Harry Kane et sans danger pour Kepa - et beaucoup d'actions gâchées, à l'image de la reprise de volée complètement foirée de Kai Havertz après une remise de César Azpilicueta, ou encore un une-deux pas forcément bien négocié entre Mason Mount et Romelu Lukaku pour les. Les, légèrement plus conquérants, peinent à se montrer très menaçants, à l'exception d'une belle action initiée par Tanguy Ndombélé et Giovani Lo Celso, ce dernier servant en profondeur Heung-Min Son qui oublie Harry Kane sur sa gauche et bute sur Kepa. 45 minutes de ronronnement, loin de l'intensité espérée Lire la suite de l'article sur SoFoot.com