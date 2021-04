Chelsea claque Manchester City et file en finale

Supérieur à son adversaire, Chelsea s'est imposé face à Manchester City en demi-finale de FA Cup grâce à un but de Hakim Ziyech. Une victoire méritée pour les Blues de Thomas Tuchel, qui continue d'enchainer les bons résultats depuis son arrivée à la tête du club londonien. Ce dernier disputera la finale contre Leicester ou Southampton, qui s'affrontent dimanche.

Chelsea 1-0 Manchester City

Un but et puis c'est tout

Ce duel entre deux équipes qualifiées cette semaine pour les demi-finales de la Ligue des champions avait tout d'une affiche excitante, mais la faible prestation de City aura finalement brisé les espoirs d'un feu d'artifice sur la fantastique pelouse du non moins fantastique Wembley (malgré une réalisation atroce, avec un plan en biais). Si Chelsea est remarquable de solidité défensive depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, lesse distingue en première mi-temps par la qualité et la vitesse de son secteur offensif. Les jambes de feu de Timo Werner sont régulièrement recherchées par ses coéquipiers, et ce dernier est à l'origine de la première opportunité du match. Malheureusement, l'Allemand est signalé pour un hors-jeu peu évident, alors que Hakim Ziyech avait parfaitement conclu l'action (5). Lesdominent nettement le premier acte grâce à ses jeunes et font souffrir une équipe de City qui semble fatiguée. Il faut un sauvetage de la défense despour stopper la folle course de Mason Mount (17), et un manque de lucidité de Ben Chilwell, complètement seul sur un centre de Reece James (19). En ronronnant, à l'image d'un Kevin De Bruyne qui, juste avant la pause, prend tout son temps pour jouer un corner à deux plutôt que d'envoyer le ballon dans la surface, City parvient à rentrer aux vestiaires avec un score nul et vierge sans avoir été dangereux sur les buts de Kepa.