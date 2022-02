Chelsea calme Lille

Volontaires mais inoffensifs face à un Chelsea solide, les Lillois repartent de Stamford Bridge avec un revers logique (2-0) dans les bagages. Il faudra un miracle le 16 mars prochain à Pierre Mauroy pour voir le LOSC inverser la tendance et ainsi empêcher Chelsea de voir les quarts de finale de la Ligue des champions.

Chelsea 2-0 Lille

Havertz douche Lille

Gagner là où seul Manchester City l'a fait cette saison, marquer là où aucune équipe en Ligue des champions n'y est parvenue : telle était la mission impossible qui était donnée à Lille ce mardi soir à Londres sur la pelouse de Chelsea. Et si l'incertitude pousse toujours à y croire, parfois, elle ne suffit pas à changer le cours d'une histoire. Comme attendu, et même sans briller, Chelsea s'est montré plus fort que Lille pour faire un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des champions. La preuve, une nouvelle fois, que cette compétition ne tolère jamais l'à-peu-près.Au moment de pénétrer dans la tannière du loup, les Dogues ont rapidement une vue d'ensemble de ce qui les attend. Avant même le kick-off, Ben Chilwell, Mason Mount et Reece James viennent présenter la coupe du monde des Clubs à un public londonien en tenue de gala. Comme pour rappeler, une dernière fois avec le début de la joute, l'immense défi qui attend les hommes de Jocelyn Gourvennec. Pourtant venus avec un milieu renforcé, avec Amadou Onana devant Benjamin André et Xeka, les Lillois prennent des vagues dès l'entame : en l'espace de huit minutes, Kai Havertz se permet d'abord le luxe de gâcher un caviar de César Azpilicueta à deux mètres du but avant de voir Leo Jardim sortir le grand jeu face à lui. Mais l'Allemand est têtu et sa troisième tentative fait mouche. Sur le corner qui suit l'arrêt du portier lillois, Havertz catapulte la sphère dans les filets nordistes un peu trop facilement. Stamford Bridge rugit, ses administrés redoublent d'intensité au moment d'adresser leurs chambreurs "Who are you" aux 1500 supporters lillois venus à Londres en quête d'un exploit.À défaut de transfigurer totalement le LOSC, ce but voit les…