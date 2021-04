Chelsea bat Porto et prend une grosse option pour les demi-finales

Vainqueurs de Porto en quarts de finale aller de la Ligue des champions grâce à deux réalisation de Mason Mount à la demi-heure de jeu et de Ben Chilwell en fin de rencontre, les Blues ont fait la moitié du chemin qui mène au dernier carré de la C1. Loin d'être ridicules, notamment en première période, les Portugais se sont néanmoins heurtés à un Chelsea très solide.

Porto 0-2 Chelsea

La frustration, arme fatale du Tuchelsea

West Bromwich Albion n'était donc qu'un accident, rien qu'un accident. Quelques jours après s'être fait écarteler à domicile et en infériorité numérique par l'avant-dernier de Premier League pour la toute première défaite de Tuchel depuis son arrivée en Angleterre, Chelsea a remis les pendules à l'heure. Non, lesn'ont pas oublié leurs fondamentaux. Non, lesne sont pas choqués de ce revers étonnant ou des tensions apparues à l'entraînement symbolisées par une embrouille Rüdiger-Kepa. Oui, lesen ont encore dans le bide pour cette fin de saison qui risque d'être excitante jusqu'au bout. À Séville, en quarts de finale aller de la Ligue des champions, Porto en a fait l'amère expérience puisque les Portugais se sont - comme bien d'autres avant eux - fait avoir par le pragmatisme des Anglais. Lesquels ont obtenu ce qu'ils étaient venus chercher, à savoir une victoire sans prendre de but grâce à une réalisation de Mount à la demi-heure de jeu et une autre de Chilwell en fin de partie, et font la bonne affaire une semaine avant le retour.24minute, à l'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Alors que Porto monte progressivement en puissance, Otávio s'apprête à botter un coup de pied de coin... et tente le corner direct qui trompe toute la défense de Chelsea, la balle terminant sa course sur la barre transversale de Mendy sans que Zaidu ou Pepe ne puisse la coller au fond des cages au rebond. Cinq grosses