Cheikhna Demba : " J'étais prêt à faire cette grève de la faim "

Depuis l'élimination du Mali en huitièmes de finale de la CAN par la Guinée équatoriale, Cheikhna Demba, le vice-président des Supporters des Aigles du Mali, ne veut plus que Mohamed Magassouba dirige seul la sélection nationale. Il était même prêt à entamer une grève de la faim pour bien faire comprendre qu'il ne rigolait pas. Si Magassouba sera finalement escorté par un collège d'anciens joueurs lors des deux matchs de barrages qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 en mars prochain face à la Tunisie, Demba exprime les raisons de sa colère.

"Je suis un passionné. Cette grève de la faim, je voulais la faire devant le siège de la fédération, à Bamako. J'avais reçu le soutien de nombreuses personnes, et certaines semblaient prêtes à m'accompagner. J'aurais même été prêt à mourir !"

Magassouba est à la tête de la sélection depuis quatre ans et demi. Nous connaissons ses qualités, ses capacités, mais je ne lui fait plus confiance. Le Mali est à deux matchs d'une qualification historique pour la Coupe du monde, et on se doit de mettre toutes les chances de notre côté. La fédération a décidé qu'il sera épaulé par d'anciens internationaux. On entend les noms de Seydou Keïta, de Frédéric Kanouté, de Cédric Kanté, de Mohamed Sissoko, d'Éric Chelle... Je ne sais pas qui viendra, mais je dis qu'il faut laisser le football aux footballeurs. Ces gens-là ont porté le maillot des Aigles, ils connaissent très bien le football, nous avons besoin d'eux.Après l'élimination face à la Guinée équatoriale, j'aurais aimé qu'il s'excuse auprès des Maliens et qu'il démissionne. Il ne l'a pas fait. Moi, je le respecte, je ne veux pas l'insulter, mais il aurait dû partir de lui-même. Je n'ai pas demandé son renvoi, mais qu'il ne s'occupe plus de la sélection seul, avec son staff technique. J'avais dit que si rien ne bougeait d'ici au 17 février, j'entamerais une grève de la faim pour protester. J'étais vraiment prêt à le faire.Peut-être pour vous. Mais pas pour moi. Je suis