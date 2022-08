Cheick Diabaté : " Je ne me considère pas comme un buteur, mais comme un guerrier "

En octobre 2013, alors qu'il faisait la joie des Girondins de Bordeaux, Cheick Diabaté nous accordait un long entretien, malheureusement jamais publié en intégralité. Sa 806e place dans notre top 1000 des joueurs de Ligue 1 est donc l'occasion de dévoiler ce document exceptionnel, dans lequel le grand Cheick se livre comme jamais.

"Vu que j'ai le prénom de mon grand-père maternel, ma mère me faisait plein de cadeaux, et on ne pouvait pas me frapper, ni m'insulter à la maison. Grâce à ça, j'ai eu une enfance très heureuse."

J'ai grandi dans une grande famille, au sein de laquelle j'étais l'avant-dernier d'une fratrie composée de neuf frères et sœurs. Dans mon quartier, il était possible de sortir, de jouer au foot dans la rue. Le foot, j'ai toujours aimé ça, même si petit, je ne me doutais pas que je deviendrais professionnel. Lorsque je voyais des joueurs à la télé, je trouvais ça incroyable, je me demandais :Dans ma famille, comme nous sommes tous grands, les autres jouaient au basket. Moi-même, il m'arrivait d'accompagner ma grande sœur, Fatoumata, à son entraînement de basket. Je commençais à jouer avec elle et, immanquablement, je me mettais à jouer au foot au bout de quelques minutes.Très bien. Ce n'était pas une famille pauvre, à l'échelle africaine. Dieu merci, mon père avait de l'argent, et nous étions gâtés à la maison. Quant à moi, vu que j'ai le prénom de mon grand-père maternel, ma mère me faisait plein de cadeaux et on ne pouvait pas me frapper, ni m'insulter à la maison. Grâce à ça, j'ai eu une enfance très heureuse. Mes frères me disaient souvent :Et c'est vrai que j'étais tout le temps avec elle, jusqu'à ce qu'elle décède en 1998. Ensuite, j'ai été élevé par ma tante, que je considère comme une deuxième mère.Il était transporteur, il voyageait beaucoup entre le Mali et la Guinée. En revanche, je suis incapable de vous dire ce qu'il transportait. Ou alors, je serais obligé de vous mentir. J'étais très jeune, je ne faisais pas trop attention à ça.Le bambara. C'est l'équivalent du malinké pour les Guinéens, et du dioula pour les Ivoiriens. Les Burkinabés le parlent également.