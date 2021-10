Chavagnes la Rabatelière : Les chauves triomphent des chevelus aux tirs au but

Dans un " d'hair-by " haut en couleurs entre le FC Chauves et l'AS Chevelus, le suspense aura été entier jusqu'au bout. Jusqu'à une séance de tirs aux buts lors de laquelle les chauves ont finalement fait la différence devant un stade de la Créchère en délire.

FC Chauves 3-3 AS Chevelus

Pas de quoi couper les cheveux en quatre

" La menace des joueurs du FC Chauves au coup d'envoi est claire : pas de pitiés pour leurs homologues de l'AS Chevelus dans ce choc au sommet. Les 1350 personnes amassées derrière la main courante du stade de la Créchère, à la Rabatelière piaffe d'impatience pour voir ce d'hair-by entre deux grands clubs au passé plus long et fourni que la tignasse de Mattéo Guendouzi. Et au terme d'une seconde période insoutenable, les chauves ont bien cru réussir à mettre leur menace à exécution dans le jeu avant de finalement triompher aux tirs aux buts. Quel spectacle !Trois minutes. Temps nécessaire à la légende Benjamin Nivet pour délivrer son premier centre vers le dénommé Nicolas Ravon, dont la demi-volée s'envole malheureusement au-dessus (3). L'occasion de la première envolée lyrique pour les deux commentateurs du jour, Simon et Quentin, perchés sur leur échaffaudage. Alors que le kop des chauves fait monter l'ambiance à coup de "", Eloïse Laporte (6) et Antoine Lardière (12) sont tout proches de l'ouverture du score pour les chevelus. C'était sans compter sur le grand Steeve Elana, visiblement pas fatigué par ses 1000 kilomètres avalés depuis Martigues pour venir disputer ce choc au sommet.Et alors que les changements s'enchaînent en pleine action et que Steven Guilbert s'essaie aux galipettes au milieu de terrain, Benjamin Nivet décide de faire monter le volume. Pas de chance pour le n°11 d'un jour, le portier des chevelus n'est autre qu'Erwan Bouteau, qui répond admirablement (22, 24). Suffisant pour maintenir son équipe à flots jusqu'à la fatidique 25minute, moment d'arrêter le jeu pour rendre hommage à l'arbitre du jour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com