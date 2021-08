Charlie Watts, comme un air de Gordon Banks...

L'immense batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, nous a quittés mardi à l'âge de 80 ans. De par sa personnalité, de par sa gloire et de par son rôle en retrait dans le collectif, il nous rappelle un autre grand héros très british, modeste et adulé : Gordon Banks.

Charlie Watts, Gordon Banks... Ces deux braves gars symbolisent cesà l'allure aristocratique typiquement anglais et qui laissent après leur mort le souvenir de. Nés à quatre ans d'intervalle (1937 pour Banks, 1941 pour Watts), tous deux ont connu leurs plus grandes heures de gloire dans les années 60-70, avec évidemment une plus grande longévité ensuite pour Charlie, privilège des artistes sur les sportifs. Leurs nombreux points communs dessinent un parallélisme de carrière assez étonnant. Charlie a ainsi officiellement rejoint les Rolling Stones en 1963, trois mois avant que Gordon dispute sa première sélection avec les Three Lions en avril. En 1964, les Pierres récoltent leur premier N°1 dans les charts anglais avecet Gordon gagne enfin son premier titre, la League Cup avec son club de Leicester City. Les deux hommes voleront ensuite de succès en succès avec des hits planétaires (, etc.) pour le batteur et une Coupe du monde 1966 pour le gardien.Fan de sports comme le cricket et le football, Charlie était un grand supporter de Tottenham. Il avait tenté vainement de convertir Mick Jagger, supporter d'Arsenal, en suiveur des Spurs en l'emmenant voir un match à White Hart Lane... Venu du jazz, Charlie était un gros bosseur qui s'entrainait très régulièrement à l'aide notamment d'un mini-kit de batterie qui tenait dans une grosse valise et qu'il sortait pour jouer parfois dans les trains empruntés par le groupe en tournée. Travailleur acharné aussi, Gordon de son côté avait mis en point des exercices d'entrainements personnalisés à une époque où n'existaient pas encore les coachs des gardiens. À Leicester, il restait des heures entières à se perfectionner après la fin de l'entrainement collectif. Dans leurs domaines respectifs, c'est une même sobriété de style qui les rapproche également. À l'inverse des exubérants et virtuoses Keith Moon (The Who) ou Ginger Baker (Cream), Charlie Watts posait "son" beat métronomique et groovant avec un kit de batterie qui n'accumule pas les fûts et les cymbales surnuméraires. Sa mission en tant que musicien allait à l'essentiel : Lire la suite de l'article sur SoFoot.com