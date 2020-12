Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Charlie Dalin toujours en tête Reuters • 03/12/2020 à 11:54







Charlie Dalin toujours en tête par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi matin, nouveau pointage pour le Vendée Globe après environ quatre semaines de course. C'est toujours le Français Charlie Dalin et son Apivia qui mène la danse. Il compte 201 milles d'avance sur son premier poursuivant Louis Burton et 263 sur le troisième Thomas Ruyant. Damien Seguin et Boris Herrmann complète le top 5. Les skippeurs ayant aidé Kevin Escoffier à se sauver obtiendront un bonus de temps perdu. Jean Le Cam, Boris Herrmann, Yannick Bestaven et Sebastien Simon avaient aidé le Français et ont pu repartir ce matin. Le temps perdu de ces quatre marins sera retiré de leur chrono finale à leur arrivée au Sable d'Olonne.