Charlie Dalin continue la course en tête, Samantha Davies abandonne. Reuters • 06/12/2020 à 11:34 Temps de lecture: 1 min







Charlie Dalin continue la course en tête, Samantha Davies abandonne. par Hugo Peres (iDalgo) Après une violente collision au niveau de la quille de son bateau, Samantha Davies (Initiative Cœur) a décidé d'abandonner le Vendée Globe et faire escale à Cap Town pour réparer son voilier et rejoindre Sébastien Simon. Elle espére pouvoir repartir hors-course après les réparations en Afrique du Sud. Le skipper Charlie Dalin, à la barre de Apivia est toujours seul en tête de cette course avec 219 miles d'avance sur le deuxième Thomas Ruyaut et 240 miles de plus que le troisième Louis Burton. Du côté du skipper Jean Le Cam, plus de peur de mal pour celui qui a été blessé à la joue par un poisson volant alors qu'il était à la barre de son voilier.