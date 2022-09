Charles III est un fan de Burnley : God Save the Clarets

Nouveau roi d'Angleterre, Charles III a évidemment une histoire avec le ballon rond. Le souverain avait rencontré Diego Maradona à Buckingham Palace. Il avait aussi fait parler de lui l'an passé en faisant jouer Football's Coming Home à Clarence House avant la demi-finale des Three Lions à l'Euro. Plus surprenant peut-être, il nourrit une grande affection pour le Burnley FC. Vous connaissez Charles III, voici Monsieur Burn'.

"On joue à la maison demain ?"

De ses 64 ans comme prince de Galles, Charles a gardé bien des souvenirs. Immatériels comme matériels, puisque chaque visite s'accompagnait de cadeaux plus ou moins bien sentis : des bouteilles d'huile d'olive, des boutons de manchette, de la céramique, des mouches de pêche, des sombreros, du bœuf séché, des cravates, des savons, des sculptures, des peintures, des livres, et même le titre de citoyen d'honneur de la ville de Nice. Dans le lot, évidemment, des maillots de foot. Celui du Nigeria, remis en 2018 par Joseph Yobo, à Lagos. Celui de la Colombie, reçu en 2014 à Bogota. Ceux, aussi, d'Arsenal en 2003, de Newcastle en 2006 ou de Cardiff en 2015. Mais si le nouveau roi ne devait en accrocher ne serait-ce qu'un seul à un mur, il serait sans douteEn 2012, celui qui était encore prince avait déclaré sa flamme au Burnley FC lors d'une cérémonie du British Asian Trust, une organisation d'aide au développement de l'Asie du Sud qu'il a lui-même cofondée., soulignait-il."Oui, Burnley"."Burnley ?"Les propos sont arrivés jusqu'aux oreilles du club, qui lui a offert un abonnement VIP d'une saison en retour. Un cadeau dont le nouveau roi n'a néanmoins jamais profité.Deux ans plus tôt, Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor (en version longue) s'était rendu à Turf Moor en portant un badge de l'écusson du club sur sa veste. Le président de l'époque Barry Kilby lui avait remis un maillot de l'équipe, floqué HRH pour His Royal Highness (Son Altesse royale).