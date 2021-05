Charles Biétry : "Christophe Galtier peut réussir n'importe où"

Grand artisan du recrutement de Christophe Galtier à Lille, Charles Biétry a vécu avec bonheur le sacre des Nordistes ce dimanche. Alors que le coach lillois lui a rendu un bel hommage sur Canal + en révélant son rôle de précieux conseiller, l'ancien patron d'Eurosport lui répond en évoquant leur amitié forgée dans l'ombre des buts de Burak Y?lmaz et des tacles de José Fonte.

"Quand Gérard Lopez a eu l'idée de recruter Marcelo Bielsa, c'est moi qui me suis occupé de le retrouver dans son ranch en Argentine où il s'était retranché."

Il est 5 heures, Lille s'éveille

J'étais seul chez moi et j'ai presque vécu cela comme un supporter. J'avais besoin d'être tranquille pour vivre ce titre et ressentir pleinement toutes ces émotions. À la fin du match contre Angers, j'ai éprouvé beaucoup de joie, car c'est un groupe que je côtoie quand même depuis plus de quatre ans. Sans parler de l'amitié qui me lie à Christophe Galtier...En juin 2017, j'ai rejoint ce club comme conseiller, même si je n'aime pas trop ce terme. Gérard Lopez avait fait appel à moi pour que je lui apporte ma connaissance du milieu du foot français et mon regard extérieur sur l'organisation de son club. Ça a duré trois ans. Durant cette période, j'ai essayé de partager mon expérience, mais aussi mes réseaux. Par exemple, quand il a eu l'idée de recruter Marcelo Bielsa, c'est moi qui me suis occupé de le retrouver dans son ranch en Argentine où il s'était retranché. J'ai ensuite organisé la rencontre avec Gérard Lopez.Je suis un grand passionné de foot, donc j'ai été très content de le côtoyer. Durant deux mois avant que ne commence la saison, j'ai pu assister à tous ses entraînements, alors qu'il les fermait à tout le monde. Nous logions dans le même hôtel, donc ça nous a rapprochés. Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il y avait très peu de jeu au cours de ces entraînements. Bielsa faisait répéter des gammes inlassablement à ses joueurs, et beaucoup trouvaient cela fastidieux. De la même Lire la suite de l'article sur SoFoot.com