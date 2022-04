Changer le foot ? Quelle drôle d'idée !

Avec l'exploit de Villarreal à Munich et le bras de fer exaltant entre le Real et Chelsea, cette soirée de Ligue des champions a rappelé que le football n'avait nullement besoin de grande révolution pour continuer à exister, n'en déplaise à Gianni Infantino et aux défenseurs de la Superligue européenne.

Le foot va bien, merci pour lui

C'était une soirée pour se rappeler que le football, celui qui rassemble les foules et traverse les époques, n'est pas prêt de mourir ni de disparaître. Il n'est pas non plus prêt d'ennuyer, même si la nostalgie naturelle du passionné lui fera souvent penser que tout était mieux avant, et il n'aura pas tort. Mais voilà, le terrain finit toujours par prendre le dessus sur tout le reste et tout ce que l'on déteste. Ce mardi soir, les deux quarts de finale retour de Ligue des champions n'étaient a priori pas les plus passionnants, ils sont pourtant devenus des monuments. Des matchs spéciaux, rares et à ranger dans les livres d'histoire. Pour des raisons différentes. Le Bayern, monstre sacré etattendu comme un rouleau-compresseur pour effacer son faux pas à l'aller, est tombé à la maison face à Villarreal , 7de Liga. Plus au sud, au stade Santiago-Bernabéu, Chelsea a cru parvenir à réaliser l'impossible avant de se faire rattraper par l'irréalité et le Real Madrid au cours d'un scénario irrationnel . Deux sensations, une conclusion : le foot n'a pas besoin de grandes révolutions.Loin des paillettes de la Ligue des champions, dont il avait l'habitude d'animer les cérémonies des tirages au sort à une époque pas si lointaine, Gianni Infantino, président la FIFA, était à Guingamp le week-end dernier pour assister à la victoire de Toulouse et éteindre une nouvelle polémique provoquée par une énième idée farfelue., assurait-il au micro de beIN Sports au bord de la pelouse de Roudourou pour clore le débat sur une possible extension de la durée des matchs à 100 minutes d'ici la Coupe du monde 2022. Le dirigeant italo-suisse n'était pas dans les tribunes à Madrid ce mardi soir, où la deuxième période de la prolongation entre le Real et Chelsea a donné du crédit à son envie de lancerInfantino n'a pas toujours tout faux, mais il est rarement dans le vrai, lui comme ses copains de la FIFA, de l'UEFA et de toutes les organisations et instances où des… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com