Chancel Mbemba, la carte chance de l'Olympique de Marseille

Le 15 juillet dernier, Chancel Mbemba est devenu la deuxième recrue du mercato estival de l'OM. Le défenseur congolais vient ainsi satisfaire pour trois ans le besoin d'expérience au sein d'un collectif qui se doit d'être sur les meilleurs rails pour reprendre le train de la Ligue des champions. Portrait d'un joueur solide, travailleur et déterminé à enflammer le Vélodrome.

Porto peut dire "merci pour ce Mbemba"

Habituellement destinée à mesurer la dureté d'une pierre, l'échelle de Mohs aurait tout autant pu aider les recruteurs à classifier la solidité de défenseurs qu'ils auraient en ligne de mire. Sur cette même échelle de dix niveaux, la place de Chancel Mbemba se serait sans aucun doute située entre la dureté 8 du topaze et la dureté 10 du diamant. Même si son arrivée à l'OM n'a pas été la plus médiatisée, il ne fait aucun doute que l'international aux 66 sélections avec la République démocratique du Congo saura satisfaire les exigences du peuple marseillais dans le secteur défensif. Libre après l'expiration de son contrat avec le FC Porto – et un désaccord salarial selon-, Mbemba ne manquait pas de sollicitations. Liverpool, Milan, Naples, le Bétis ou encore l'OL avaient tous montré un intérêt plus ou moins insistant pour le joueur.Le chemin avant d'être sur les tablettes des plus prestigieux clubs européens était pourtant sinueux, pour Chancel Mbemba. Après quelques clubs amateurs de Kinshasa, l'homme aux quatre dates d'anniversaire rejoint l'académie d'Anderlecht en 2011. Les entreprises belges n'étant pas les seules à avoir des intérêts miniers en RDC, le Royal Antwerp, le Standard et ainsi Anderlecht vont eux aussi piocher quelques diamants bruts sur les rives du fleuve Congo. Chez les Mauves, Mbemba rencontre Rolando, prêté par le FC Porto en 2015., témoigne l'international portugais. Quatre ans en Belgique, dont deux saisons pleines en Jupiler Premier League, le Congolais impressionne par sa maturité physique et sa solidité dans les duels. Suffisamment pour qu'en 2015, le Newcastle de Steve McClaren l'engage pour 6 millions d'euros. En Angleterre, Mbemba chancèle. Malgré une première saison prometteuse, cette dernière se solde par une relégation en Championship. La suivante, sous les ordres de Rafael Benítez, freine sa progression. Ce dernier, qui juge que son défenseur n'apprend pas assez vite l'anglais, l'écarte du onze. Mbemba ne retrouvera Lire la suite de l'article sur SoFoot.com