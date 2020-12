Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Champions Cup : un Racing sur courant alternatif s'impose Reuters • 13/12/2020 à 18:16







Champions Cup : un Racing sur courant alternatif s'impose par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le finaliste malheureux de la dernière édition de la Champions Cup s'est imposé face au Connacht 26 à 22. Excellent en première période, le Racing Métro a inscrit trois essais faisant le break sur des Irlandais dominés physiquement. En seconde mi-temps, les Racingmen ont baissé en intensité permettant à leurs adversaires de se relancer avec trois essais. Au final le plus important pour les Franciliens est la prise du point de bonus offensif grâce à un quatrième essai inscrit en seconde période permettant de rentabiliser cette première rencontre de l'année en coupe d'Europe. Prochain rendez-vous dès le weekend prochain sur la pelouse des Harlequins.