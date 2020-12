Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Champions Cup : Montpellier grille un joker par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le MHR a déjà grillé un joker dans la course à la qualification pour les phases finales de la Champions Cup. A domicile, les Héraultais n'ont rien pu faire face à l'armada Irlandaise du Leinster. Sur le score de 35 à 14, Montpellier perd donc le premier de ses quatre matchs de poule. De son côté le Leinster réalise une opération comptable parfaite en rentrant de ce déplacement avec le point de bonus offensif (5 essais inscrits) contre une équipe dominée durant 80 minutes. La semaine prochaine, Montpellier tentera de se relancer sur la pelouse des Wasps.