Champions Cup : La Rochelle s'impose en Ecosse Reuters • 12/12/2020 à 23:18







Champions Cup : La Rochelle s'impose en Ecosse par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le leader du Top 14 a réalisé une bonne opération en s'imposant 13/8 sur le pelouse d'Édimbourg. Grâce à des essais de Rhule et Sinzelle, les Maritimes ont su se mettre à l'abri d'une équipe britannique très maladroite durant cette rencontre. Dominateurs sur l'ensemble de la partie, les joueurs du club français ont entamé du bon pied leur compagne européenne qui se poursuivra le weekend prochain avec la réception des Anglais de Bath.