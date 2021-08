Champion's Leon, la C1 de l'Ouest

Pendant que l'UEFA se remue les méninges pour réformer ses compétitions, le Pays de Léon, dans le nord-ouest du Finistère, a déjà fait mieux au cours de l'année 2021, en créant la Champion's Leon, une Ligue des Champions à la sauce breizh réservée aux amateurs. Au cœur de l'aventure, une envie, celle de redynamiser le foot amateur à l'ère COVID. Et pour l'instant, c'est réussi.

"On fait notre popote dans notre coin"

Un tirage au sort diffusé en direct sur les réseaux sociaux, des chapeaux composés en fonction du niveau de chaque équipe, une phase de groupe en première moitié de saison et une phase finale au cours de la seconde : en apparence, la Champion's Leon a tout d'une vraie Ligue des Champions. En apparence seulement, car la C1 du Pays de Léon, soit la pointe nord-ouest du Finistère, ne réunit pas les plus grands clubs d'Europe, mais plutôt seize écuries amateurs d'Armorique. A l'origine de l'aventure, Benoît Milin, une sorte de Gabriel Hanot des temps modernes, dont l'ambition est de redynaiser le foot amateur, grandement fragilisé par la crise COVID. Et pour l'instant, le projet, qui a débuté le 4 août, semble atteindre ses objectifs. De là à concurrencer un jour la Ligue des Champions ?L'histoire commence fin octobre ou début novembre 2021, lorsque le voile du confinement recouvre pour la deuxième fois la France. Comme six mois auparavant, une chape de plomb s'abat sur le foot amateur. Pas sur ses acteurs, et leur esprit toujours en ébullition. ", se souvient Benoît Milin." Au départ, l'idée est de compter uniquement sur les clubs de R3 du coin : huit équipes, deux poules de quatre et des phases éliminatoires. L'entraîneur du FC Guiclan en parle à ses homologues, notamment à Vincent Riou, coach de Bodilis-Plougar (R3). ", rejoue-t-il.Au programme, donc ? Des chapeaux composés de clubs de R3, R2 et D1 et une phase de groupes estivale, avant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com