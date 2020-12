So Foot • 01/12/2020 à 20:55

Chambly plonge Rodez dans l'angoisse, Toulouse revit

Alors que Chambly s'est imposé dans le match de la peur face à Rodez, le Paris FC a buté contre Sochaux. De leur côté, Toulouse grimpe à la quatrième place grâce à son succès contre Nancy et Amiens se rassure contre Dunkerque.

Paris FC 0-0 Sochaux

Sochaux gifle Le Havre, Troyes sur le podium

Guingamp 1-2 Troyes

Que serait une soirée de Ligue 2 sans ce bon vieux 0-0 en forme de somnifère ? Ce mardi soir, Parisien et Sochaliens ont offert un modèle du genre puisque qu'aucune des deux équipes n'est parvenue à cadrer le moindre tir. Un nouveau coup d'arrêt pour le leader parisien, un dur retour à la réalité pour les Lionceaux après le festival face au Havre et un nouveau médoc pour les insomniaques., logique.Avec Touzghar, Troyes est sur un petit nuage. Le Tunisien, buteur lors des six dernières rencontres, a une nouvelle fois lancé son équipe invaincue depuis huit matchs. Mais de l'autre côté, les Bretons ont également leur sauveur : Rodelin, déjà buteur ce samedi. Insuffisant pour résister à une sensationnelle équipe de l'ESTAC, troisième, qui réalise à nouveau Lire la suite de l'article sur SoFoot.com