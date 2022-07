Chalana à Bordeaux : faille des années 1980

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 23e épisode, retour à l'été 1984. Les Girondins de Bordeaux de Claude Bez croient réaliser un énorme coup en recrutant Fernando Chalana pour 18 millions de francs. Un record pour le championnat de France. Mais le meilleur passeur de l'Euro 1984 n'aura jamais l'occasion de briller en Gironde. La faute à des blessures, certainement, et à sa femme, peut-être.

"C'était un de mes premiers transferts, et je pense que c'est mon plus gros échec." Didier Couécou, alors directeur sportif des Girondins

"Un fêlé

Fernando Chalana aura vécu un bel été 1984. À 25 ans, celui qui est déjà sextuple champion du Portugal avec le Benfica, part fêter son deuxième titre de footballeur portugais de l'année en France, à l'occasion de l'Euro. De Strasbourg à Nantes, en passant par Marseille, le milieu offensif éclaboussera l'Hexagone de son talent. Avec en point d'orgue, cette demi-finale face aux Bleus au Vélodrome. En deux louches de caviar, il permet aux siens d'arracher la prolongation, puis de mener 2-1 à la 98. Avec à chaque fois Jordão à la finition. Domergue et Platini empêcheront Chalana et les siens de visiter Paris, mais pas de gagner le respect de tous. Meilleur joueur de cette demi-finale, nommé dans l'équipe type du tournoi et sacré meilleur passeur, à égalité avec Tigana, Fernando Chalana est la coqueluche du moment. Et toute l'Europe ne va pas tarder à se l'arracher. Parmi les clubs intéressés, on retrouve entre autres l'AS Roma, Barcelone et les champions de France bordelais de Claude Bez. Un peloton de haut niveau, capable de faire monter le prix à un niveau record. Et c'est ainsi que les Girondins arrachent la plus belle moustache du moment pour 18 millions de francs. Un record en Division 1. Cet été, seul Maradona sera vendu plus cher, en passant de Barcelone à Naples., rembobine Didier Couécou, alors directeur sportif débutant des Girondins.. " De 1984 à 1987, Fernando Chalana ne disputera que 20 matchs avec les Marine et Blanc. Pour 1 but inscrit.