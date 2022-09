Cette fois, l'OM est au rendez-vous

Oui, l'Olympique de Marseille s'est incliné à Tottenham pour son premier match de la saison en Ligue des champions. Mais non, l'OM n'a pas été ridicule. Bien au contraire, ils repartent de Londres avec la certitude d'avoir, cette fois, une carte à jouer en C1.

Des Marseillais au niveau

La rumeur raconte que les supporters de Tottenham ne connaissaient pas les joueurs de l'OM avant le coup d'envoi du match. Quatre-vingt-dix minutes plus tard, ils ont fait la connaissance d'un Olympique de Marseille qui a bien failli cueillir leursdès la rentrée européenne. Des rues du nord de Londres à la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium, Marseille a renoué avec son rang. Certes, la victoire n'est pas (encore) au bout , l'expulsion de Chancel Mbemba en tout début de second acte stoppant net l'élan des Marseillais, battus 2-0. Mais à l'heure de replier bagages vers le Vieux-Port, l'OM peut avoir la tête haute et le regard serein vers ses prochains rendez-vous européens. Cette saison, pas question de figuration en Ligue des champions.À trois heures du coup d'envoi, ce sont d'abord les 1500 supporters olympiens qui ont lancé les hostilités à quelques hectomètres du stade. Dans le bon sens du terme. Accueillis par un dispositif policier adapté, courtois et particulièrement efficace, les chœurs ciel & blanc ont déambulé dans le nord de Londres sous les yeux curieux, parfois ébahis, des locaux. À grand coups de chants, et en évitant les pièges semés sur la route par le police équestre, le long cortège a donné le ton de la soirée : Marseille n'est pas venu pour plaisanter. Une heure avant le coup d'envoi, alors que le bus marseillais était encore coincé dans les embouteillages, les supporters de l'OM ont pris leurs aises dans un stade où l'on a plus entendu leurs chants que ceux des locaux. Ce qu'on doit tant à la ferveur phocéenne qu'au spectacle sur la pelouse.Privés d'Alexis Sánchez, suspendu, les Marseillais et leur relative inexpérience de la C1 (174 matchs cumulés dans le groupe, contre 439 côté anglais) ont vite pris la mesure de l'évènement. C'est simple, ils ont passé les quarante-cinq premières minutes de la rencontre dans le camp de Tottenham, à gagner chaque duel, donnant une curieuse impression de surnombre. Et quand les flèches londoniennes profitaient des quelques pertes de balles, Chancel Mbemba et Éric Bailly faisaient le ménage derrière, épaulés par un Samuel Gigot tranchant pour son retour. De quoi laisser Pau Lopez tranquille.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com