Cet OM a de la réserve

À quelques jours de l'entrée en lice des Marseillais en Ligue des champions sur la pelouse de Tottenham, Igor Tudor avait décidé de faire tourner à Auxerre. Et cela ne s'est pas vu, puisque l'OM s'est imposé tranquillement sur la pelouse des Bourguignons (0-2). Une bonne nouvelle pour le technicien croate, qui peut s'appuyer sur un élément qui a souvent manqué à ses prédécesseurs : un banc.

Tudor l'équilibriste

On peut avoir ouvert le score, joué une heure et quand même sortir la tête basse du terrain. À l'heure de quitter la pelouse de l'Abbé-Deschamps, Gerson faisait la moue. Le Brésilien n'a que peu goûté sa sortie, après une prestation correcte, mais pas flamboyante. Pas besoin de savoir lire dans les pensées pour comprendre ce qui agitait la caboche du numéro 8 marseillais à ce moment : remplacé par Matteo Guendouzi, qui entrait sur la pelouse au même moment qu'Alexis Sánchez, Gerson a pris la dimension de la nouvelle profondeur de banc de l'Olympique de Marseille. Fort de douze recrues, et malgré plusieurs départs, l'effectif marseillais apparaît plus fourni que jamais. Ce qui change des dernières saisons, et qui rassure à l'aube de la Ligue des champions.À Auxerre, Igor Tudor avait choisi d'utiliser son nouveau jouet en faisant tourner un maximum. Exit Matteo Guendouzi, Nuno Tavares ou encore Alexis Sánchez - pourtant tous en forme - au coup d'envoi, place à Gerson, Luis Suárez et Issa Kaboré. En l'absence de Dimitri Payet, forfait après une douleur au mollet, et alors qu'Arkadiusz Milik plantait son premier but pour la Juventus, Marseille n'a pas flanché malgré cette rotation massive. Derrière un Luis Suárez peu mordant, Gerson et surtout Cengiz Ünder ont assuré le tempo, pendant que Jonathan Clauss, un peu déboussolé à gauche, et Issa Kaboré prenaient leurs marques sur leurs ailes.Et si Marseille n'a pas été aussi convaincant que face à Nice, et parfois un peu bas dans son camp, l'OM a tout de même maîtrisé la rencontre, s'interdisant de se faire peur., appréciait Matteo Guendouzi au coup de sifflet final au micro de Prime Video,. Un discours qui allait dans le sens de celui d'Igor Tudor, passé au même micro quelques minutes plus tôt :