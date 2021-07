Cet Euro dans 11 pays différents est-il si polluant que ça ?

Organiser une compétition à travers l'Europe était, selon l'UEFA, la garantie que la fête soit plus folle. Mais n'est-ce pas aussi faire sa fête à la planète ? On fait le bilan (carbone) calmement.

Pour Anne, l'Euro est une joie, mais aussi un beau casse-tête. Au sein des Irrésistibles, elle a la lourde tâche de gérer les déplacements de l'association de supporters de l'équipe de France. Cette année, ça sera un aller pour Munich, en avion ou en bus, c'est selon. À partir du second match de poule, la suite se corse un peu : certains vont rentrer sur Paris, puis aller à Budapest, d'autres vont relier directement Munich à Budapest. Comme l'équipe de France a terminé première de son groupe, elle s'est déplacé à Bucarest, mais elle aurait pu aller à Londres en cas de seconde place et à Budapest en étant troisième. S'ils avaient été qualifiés en quarts, les Bleus auraient donc joué à Bakou, Rome ou Saint-Pétersbourg. Et si elle avait été plus loin encore ? Direction Londres. Un beau bordel logistique... et écologique. Dans le monde d'avant, Anne avait misé sur un mode de déplacement vert, mais surtout économique, le train, pour se rendre au premier match à Munich. Après le décalage de l'édition d'un an, le prix des billets de train a flambé, et les Irrésistibles ont dû changer de braquet. Anne se rassure comme elle le peut face à cette situation ubuesque :De ce point de vue-là, les Suisses devraient pouvoir survivre.Ce premier Euro à travers l'Europe devait rendre la fête encore plus largement partagée que si elle avait été restreinte à un seul pays., avait concédé un Aleksander ?eferin lucide sur les polémiques écologiques à venir, en septembre 2019. Cela n'a pas manqué : cette nouveauté introduisant un bilan carbone transport jamais vu dans l'histoire de cette compétition a fait jaser. Un point noir que l'eurodéputée écologiste et présidente de la Commission transports au Parlement européen Karima Delli n'a pas manqué de fustiger auprès de l'AFP en février 2020 :