Cet été, votez Wissam Ben Yedder !

À l'heure d'affronter Lyon ce dimanche, l'AS Monaco se présente à Louis-II sûre de ses forces et de sa capacité à accrocher un titre de champion de France, quatre ans après la bande de Leonardo Jardim. Et si le bateau monégasque vogue si bien, c'est en partie grâce au capitaine Wissam Ben Yedder, résistant aux vagues et rêvant d'un été merveilleux avec les Bleus.

MonacoLyon le 02/05/2021 à 21:00 Diffusion sur

Alors que la Ligue 1 connaît une course au titre aux airs de (bonne) série Netflix, le Monaco de Niko Kova? semble être le parent pauvre de ce scénario à l'américaine. Le football hexagonal ne jure que par la saison exceptionnelle du romantique LOSC de Galtier, par les atermoiements d'un PSG plus vraiment souverain, ou par les déceptions quasi systématiques des supporters lyonnais. L'AS Monaco ? Bof, les Monégasques sont à leur place : ils font une bonne saison, se qualifieront normalement pour la Ligue des champions, et puis basta.La raison ? Depuis le début de la saison, Monaco fait profil bas et poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin, s'offrant le luxe de cogner deux fois le PSG sans vraiment attirer l'attention et se présentant, à quatre journées du terme, à portée de tir du leader lillois. Garant de ce rythme de croisière, Wissam Ben Yedder est, sans doute, celui qui incarne au mieux cette force tranquille au moment d'accueillir l'OL : celle d'un trentenaire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com