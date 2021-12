Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du "Big Five" dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : un 22e titre de champion de Suède pour Malmö, la Ligue Europa africaine et une série dingue en Serbie.

Suède - Malmö zlatane les rêves de l'AIK

Såhär såg det ut när MFF tog guld pic.twitter.com/IA427a4UQI — discovery+ sport (@dplus_sportSE) December 4, 2021

Coupe de la CAF - L'ASEC Mimosas et Coton Sport

Un sprint final comme on aimerait en voir plus souvent. Malmö a conservé sa couronne de champion de Suède samedi au terme d'un mano a mano intense avec l'AIK. Lesont bataillé dans cette dernière ligne droite en arrachant de précieux points dans le money time. À la 90+2 contre Sirius, pour une victoire 3-2. À la 84contre Häcken, pour un nul 2-2. À la 83contre Kalmar, pour une victoire 1-0. Un nul face au promu Halmstad leur suffisait ce samedi pour rafler définitivement la mise. Dominateur, le leader a joué à se faire peur lors de cette ultime journée. Le score final de 0-0 a néanmoins suffi à son bonheur, et à faire basculer l'Eleda Stadion dans la folie. Ambiance diamétralement opposée du côté de l'AIK, qui avait fait le boulot en battant Sirius, porté par un doublé de Nicolas Stefanelli (4-2). Le classement final a de quoi filer un sacré mal de crâne au club de Solna, qui termine à égalité de points avec le champion, échouant à la deuxième place à la différence de buts (+28 contre +20). Pour la 22fois de son histoire, Malmö est venu, a vu et a vaincu. Ave, Zlatan.