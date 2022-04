Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : un derby historique en Écosse, une petite sensation en Russie et un come-back ébouriffant en Argentine.

Écosse - Indocile Dundee

Russie - Yazıcı poursuit son festival, mais le CSKA cale

Dundee United comptait profiter du derby pour conforter sa place dans le top 4 ? Raté. Les avaient, pourtant, les cartes en main : un match joué à domicile dans leur Tannadice Park contre le Dundee FC, lanterne rouge et plus mauvaise défense de Scottish Premiership. La tendance était d'autant plus nette quand Nicky Clark a mis United en tête, en profitant d'une sortie ratée de Ian Lawlor (12). Encore davantage au retour des vestiaires, quand le défenseur central Charlie Mulgrew a porté le score à 2-0 d'un sublime coup franc (55). Bien que mal embarqués, les ont réussi à revenir en l'espace de 86 secondes grâce à un coup de tête de Danny Mullen (59) et une frappe lointaine du capitaine Charlie Adam, toujours présent à 36 ans, une semaine après avoir délivré deux contre Aberdeen (61). Le score en est resté là, malgré de grosses occasions au crédit de Marc McNulty (67) et Liam Smith (70) pour United ou une barre transversale de Niall McGinn (79) du côté de Dee. Un résultat qui ramène la lanterne rouge à cinq points du barragiste St Johnstone, balayé 7-0 par le Celtic. Les ont encore cinq matchs à jouer pour recoller, et éviter une descente immédiate en Championship. Tannadice Park est à moins de 300 mètres de leur enceinte, Dens Park. C'est peut-être pour ça que Dee s'y sent un peu chez lui.