Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : un derby madrilène à suspense en Primera Iberdrola, un choc de haute volée à Melbourne et une finale de coupe qui a donné le sourire à Hiroki Sakai au Japon.

Espagne - Le Real rafle le derby grâce à un finish de folie

Un derby et ça repart. Logiquement battu le week-end dernier par le Barça, qui marche sur le championnat , le Real Madrid s'est refait la cerise face au voisin du Madrid CFF (1-3).n'ont pourtant mené au score que cinq minutes au stade Antiguo Canódromo. Prises à défaut par Kerolin (36), elles ont dû attendre le dernier quart d'heure pour égaliser par l'intermédiaire d'Esther González, à la réception d'un corner de Claudia Zornoza (78). Ce n'est que dans le temps additionnel que les filles d'Alberto Toril ont pris les devants grâce à une merveille de frappe signée Athenea del Castillo. Estherminator a eu le mot de la fin avec un tir croisé synonyme de doublé et de victoire assurée (90+7). Joli cadeau d'anniversaire pour Aurélie Kaci et Caroline Møller. Après quatorze journées, les Madrilènes sont huitièmes de la Primera Iberdrola avec vingt points. Huit de moins qu'un autre voisin, l'Atlético, qui occupe la troisième place.

Japon - Tomoaki Makino, un dernier salut à l'empereur

Privé de public durant tout l'été dernier, le stade olympique de Tokyo a dû attendre le 18 décembre pour accueillir un événement sportif sans avoir la moindre jauge à respecter.