Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : une opération portes ouvertes à Gibraltar, un mercenaire serbe en pleine bourre et des nouvelles de Kévin Monnet-Paquet.

Gibraltar - Europa Point poursuit l'opération portes ouvertes

Vous n'avez pas trop le moral, en ce moment ? Alors, pensez à Daniel Tudela. Le gardien espagnol avait encaissé cinq buts contre Glacis avant la trêve (5-0), il a démarré l'année en s'en prenant dix face à Mons Calpe (0-10) et il a enchaîné en en mangeant six autres samedi contre le St Joseph's FC (6-0). La défense d'Europa Point a tenu dix minutes au Victoria Stadium, avant de craquer face à Salvador Delgado (11). Le bonhomme s'est offert un doublé (54), comme son compère Juan Francisco Peña Garcia (14, 41). Le dixième but du Jean-François local depuis le début de cette saison, lancée avec une double confrontation face aux Estoniens de Levadia en Ligue Europa Conférence.

Nano feeds the ball to @7boro7 who finishes with ease #StJosephsEuropaPoint pic.twitter.com/2KoWO7HZc4

— St Joseph's FC (@StJosephsFCGib) January 15, 2022En fin de rencontre, Mariano Gonzalez (78) et Ishmael Antwi (90+1) ont aggravé le score. St Joseph a même pu se permettre d'opérer un changement de gardien, laissant le jeune Harry Victor (17 ans) disputer les 25 dernières minutes. Europa Point reste avant-dernier du classement, avec trois points en neuf journées et un bilan défensif cataclysmique (44 buts concédés). Pas forcément encourageant, au vu du calendrier : son prochain adversaire n'est autre que le leader invaincu, le Lincoln Red Imps FC. Heureusement qu'il n'y a pas de relégation au programme...