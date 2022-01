Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : une masterclass inattendue de Yuika Sugasawa, un potentiel tournant dans la course au titre en Croatie et un derby douloureux pour le Dinamo Bucarest.

Japon - Yuika Sugasawa envoie les Nadeshiko en 2023

Sortie à la mi-temps contre le Vietnam et laissée sur le banc face à la Corée du Sud, Yuika Sugasawa n'était destinée qu'à jouer un second rôle dans le quart de finale de Coupe d'Asie opposant le Japon à une Thaïlande amoindrie par les cas de Covid-19. La blessure précoce de Mina Tanaka, contrainte de céder sa place dès la 9minute, a tout changé. LaMana Iwubuchi a raté un penalty (15), mais Sugasawa, elle, n'a pas manqué son entrée. L'attaquante de 31 ans a ouvert le score à la 27, avant de dérouler en plantant trois autres pions en deuxième période (65, 80, 83). Et comme si cela ne suffisait pas, elle a distribué deux passes décisives, à Rin Sumida (48) et Riko Ueki (75). Victorieuses sur le score 7-0, les tenantes du titre japonaises défieront la Chine en demi-finales de cette compétition. Avec un statut de favori encore plus grand à la suite de l'élimination de l'Australie, assommée par une roquette de la Sud-Coréenne Ji So-yun, qui évolue à Chelsea. Pour parfaire ce dimanche de fête, lesont par la même occasion assuré leur place à la Coupe du monde 2023. Le Japon par ippon.

#なでしこジャパン ??FIFA女子 #ワールドカップ 2023出場権獲得次なる目標は... #アジアカップ 3連覇 #FIFAWWC @FIFAWWC #WAC2022