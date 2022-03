information fournie par So Foot • 28/03/2022 à 06:00

Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les sélections des plus grands pays dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : du foot féminin en folie, Saint-Marin retrouve le chemin des filets et un arrière-goût de Coupe du monde 2006.

Allemagne - Les Louves avaient les crocs

Pendant que la bande de Robert Lewandowski marche tranquillement vers le titre en Bundesliga, l'équipe féminine du Bayern, elle, doit batailler. Les Bavaroises ont frappé fort l'an passé en détrônant les quadruples championnes d'Allemagne en titre, Wolfsburg. Une anomalie que les Louves ne comptent pas laisser se reproduire. Démonstration samedi à Francfort, où les joueuses de Tommy Stroot ont déchiqueté l'Eintracht en 45 minutes, sans aucune pitié pour la gardienne Merle Frohms, leur ancienne coéquipière, qui reviendra à Wolfsburg cet été. L'ex-Jill Roord a signé un doublé, son premier de la saison (9, 26). Autre recrue de l'intersaison, Lena Lattwein a enchaîné, une semaine après son doublé contre Hoffenheim, en aggravant la marque sur corner (14).Puis Pauline Bremer a croqué à son tour dans la carcasse francfortoise dans le temps additionnel (45+1), laissant le tableau d'affichage à 0-4 à la pause. Géraldine Reuteler sauvera l'honneur pour l'Eintracht, un pansement loin de couvrir la plaie béante laissée par les crocs des visiteuses (1-4). Invaincues depuis plus de quatre mois, les Louves comptent un point d'avance sur le Bayern avant de recevoir les Munichoises dimanche prochain à l'AOK Stadion. Vainqueur d'Essen-Schönebeck (4-0), le champion en titre a fait honneur à son statut de meilleure attaque du championnat (66 buts en 18 journées) ce week-end en marquant par Viviane Asseyi (7), Saki Kumagai (24, 77) et Carolin Simon (40). Une balade dont a profité Jens Scheuer pour offrir leurs débuts pros à Amelie Schuster (18 ans) et Andrea Gavrić (20 ans). Vivement le choc des titans.

Caro Simon did THAT pic.twitter.com/NCdERxtQWp

