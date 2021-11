Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : un sacre inattendu au Kazakhstan, une séance de tirs au but invraisemblablement nulle en Afrique du Sud et la présentation du Gaëtan Charbonnier néerlandais.

Kazakhstan - La timbale pour le Tobol

Tremblement de terre au Kazakhstan : les favoris Astana et Almaty se sont fait chiper le titre par le Tobol Kostanay. Tout s'est joué ce samedi, lors de la 26et ultime journée. Pendant qu'Astana abandonne deux points contre Turan (1-1), le Tobol domine l'Akzhayik Uralsk (0-2). Igor Sergeev, buteur maison aux quatorze pions cette saison, ouvre le score en reprenant une frappe déviée par le gardien (27), avant qu'Askhat Tagybergen - dont le nom pourrait avoir sa place dans- ne close l'histoire d'une frappe de loin (60) aussi surprenante pour le gardien que pour le réalisateur, qui diffusait un ralenti au moment du. Onze ans après, le Tobol remporte une deuxième fois le championnat national, et gagne donc sa place pour les tours préliminaires de la prochaine Ligue des champions. Pas mal pour un club qui, au lieu d'avoir deux tribunes latérales, a des terrains de five collés à son stade. Ce sera peut-être l'occasion de voir un nouveau Français briller, puisque le numéro 11 local s'appelle Jérémy Manzorro et est né à Villeurbanne. Sans doute le seul à avoir parcouru les 5000 bornes qui séparent Gueugnon de Kostanay. Comme lui, six autres joueurs ont été recrutés par le Tobol cette saison. Un turnover gagnant qui a de quoi souffler quelques regrets à Grigori Babayan. Entraîneur de l'équipe en début de saison, il a laissé les clés de la maison à Aleksandr Moskalenko pour un rôle d'assistant au CSKA Moscou. Le pif.