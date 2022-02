Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : le retour gagnant de Freek Heerkens en Eredivisie, un changement de leader au Luxembourg et l'affirmation de la Chine comme une grande puissance footballistique. Oui, vous avez bien lu.

Pays-Bas - Freek, c'est chic

Un être vous manque, et tout est dépeuplé. Pour Willem II, cet être se nomme Freek Heerkens. Bien installé à côté d'Ulrik Jenssen en défense central, le trentenaire a joué son rôle dans l'excellent début de saison de son club, qui occupait la troisième marche du podium après sa victoire sur le PSV Eindhoven fin septembre. Un match lors duquel Heerkens est sorti blessé. À partir de là, tout s'est enrayé. Sérieusement touché au genou, le Néerlandais est resté plus de trois mois sur la touche. En son absence, Willem II n'a pas gagné une seule fois : deux nuls et onze défaites en Eredivisie, 8 buts marqués et 32 encaissés. Le trou noir. La coupe n'a rien arrangé, puisque lesont pris un 3-0 dès leur entrée en lice chez le RKC Waalwijk (3-0). Fort heureusement, Heerkens s'est remis sur pied. Beau comme un camion, le bonhomme a repris la compétition ce dimanche contre Waalwijk. Une rencontre pour laquelle il était titulaire, et que son équipe a remportée 3-1. Les nouveaux arrivants Thijs Oosting (8, 13) et Jizz Hornkamp (43) ont réussi leurs débuts en se partageant les buts. Après quatre mois sans succès, les hommes de Fred Grim se donnent un peu d'air en bas de classement. Le bon compte de Grim.

EINDELIJK! #WILRKC pic.twitter.com/PlNuLy1kab

Chine - Les Roses d'acier, seize ans après

Il fut un temps où la Chine dominait sans partage le football féminin asiatique. De 1986 à 1999, la sélection de