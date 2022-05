Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : un match nul insensé en Bulgarie, un choc des extrêmes au Kosovo et une énième désillusion pour les protégés de David Beckham.

Bulgarie - Loko loco loco

Septième de la saison régulière, le Lokomotiv Plovdiv se bat maintenant dans le groupe des prétendants aux barrages de Ligue Europa Conférence. Dans cette optique, le club bulgare a gratté un point précieux sur la pelouse du FK Arda Kardjali ce samedi et il a fallu aller le chercher avec les dents. Piégé trois fois entre la 64et la 73, le Lokomotiv s'est retrouvé mené 4-1 à un quart d'heure de la fin. Moment choisi par le Guadeloupéen Vincent Marcel, 25 ans, pour sonner la révolte. Entré à la 70, le joueur passé par Le Havre, Nice et Troyes a réduit le score en reprenant victorieusement un centre en retrait du pied gauche (76). Les coups de tête d'Ivaylo Dimitrov (86) et Milos Miloš Petrović (89), sur deux coups de pied arrêtés bottés par Lucas Salinas, ont fait le reste pour finir à 4-4. Sacré retour de boomerang pour Kardjali, dont le défenseur Petko Ganev a été accusé de racisme par Christian Gomis., s'est désolé le Français, sur Facebook. En attendant, Plovdiv reste en embuscade avec un petit point de retard sur Beroe, actuellement en pole pour le ticket européen. Et Ganev n'a rien gagné, à part peut-être une carte de membre du club des imbéciles.

Aujourd'hui contre Arda ce numéro 5 "Petko Ganev" m'a insulté de "singe" . Ma première réaction a été d'aller voir l'arbitre et il m'a dit "c'est rien"Comment est-ce possible ? Peu importe la couleur que nous sommes, ce genre de chose n'a pas sa place ici et n'importe où !! ?? pic.twitter.com/tSa3qkyZIc

— Christian Gomis (@ChristianGomis6) May 8, 2022