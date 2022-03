Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : une dégradation de matériel au Monténégro, un triplé express en MLS et un carton en Estonie.

Monténégro - Les chaises volantes made in Podgorica

Budućnost a peut-être dit définitivement adieu à ses espoirs de triplé. Actuellement deuxième au classement, le double champion du Monténégro en titre se rendait samedi au Stadion Tuško Polje de son voisin, le FK Dečić Tuzi, troisième avec deux petits points de moins. Les affaires du club de Podgorica avaient bien commencé avec le but contre son camp d'Adrian Rudović (3). Le hic : la rencontre a été stoppée dès la 17minute. Une situation litigieuse dans la surface a mis le feu aux poudres, les supporters des deux camps commençant alors à démonter et à s'envoyer les sièges de la tribune. Des jets de pierre ont aussi été rapportés, et le match n'a jamais repris. Dans le même temps, le FK Sutjeska Nikšić a assuré contre Iskra (2-0) : Alharaish Zakaria a frappé en première période (12), Marko Matanovic en deuxième (65), et le leader a pu porter son avance à 13 points sur Budućnost, son dauphin. Lesn'ont connu la défaite que deux fois après 23 journées de championnat, et ils auront l'occasion de tuer la concurrence dès cette semaine avec un voyage à Dečić mercredi, puis la réception de Budućnost dimanche. À condition que les chaises ne s'envolent pas.

Crnogorski klupski fudbal doživio je još jedan šamar, nakon što je derbi susret 23. kola između Dečića i Budućnosti prekinut u 17. minutu pri vođstvu aktuelnog šampiona od 0:1. pic.twitter.com/TDlA50yhtM

États-Unis - Morgan booste déjà les Red Bulls

