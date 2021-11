Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : le show d'Abel William Stensrud en D3 norvégienne, l'invraisemblable série noire du FC Florești en Moldavie et le sommet du championnat sud-coréen entre Jeonbuk Hyundai Motors et Ulsan.

Norvège - Abel William Stensrud, joue-la comme Erling Haaland

Halla, @obosligaen Vi ses neste år! #opprykk pic.twitter.com/QIrLb2XIew — Skeid (@Skeid1915) November 7, 2021

Un buteur norvégien a martyrisé les filets ce week-end. Eh non, ce n'est pas Erling Haaland, bloqué à l'infirmerie pour une durée indéterminée à cause d'une hanche capricieuse. Pour trouver la trace de cet autre artificier venu du grand Nord, il fallait se rendre en Norvège. En troisième division plus précisément où, lors de l'avant-dernière journée de championnat, Skeid a été d'une cruauté sans pareille face à la réserve de Rosenborg, éparpillée en mille morceaux (12-0). Abel William Stensrud a été l'un des grands artisans de cette victoire fleuve. L'attaquant de 19 ans s'est offert un sextuplé - certains iront même jusqu'à parler d'un septuplé, mais sa dernière réalisation est en fait un CSC d'un joueur adverse -, commençant son festival à la 5minute et le concluant à la 71. Après un début de saison gentillet, le gamin oslovien s'est énervé à l'approche du sprint final, claquant 18 buts lors des 10 dernières rencontres et portant son total à 22 pions en 21 matchs. Et ce n'est pas tout : grâce à ce succès, son club a validé son accession en OBOS-ligaen, la D2 locale, en 2022. Ça méritait bien de sabrer le champagne.