Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : une grande première en MLS, une bataille haletante en D2 allemande et une soirée mémorable en Bosnie-Herzégovine.

États-Unis - Queen City fête ses rois

Allemagne - La belle affaire du Werder

Le compteur est ouvert. Toute nouvelle franchise en Major League Soccer cette saison, le Charlotte FC a marqué ses premiers points en championnat. Après trois défaites contre DC United, le Los Angeles Galaxy et Atlanta, les hommes de Miguel Ángel Ramírez ont fait tomber New England à l'occasion de la quatrième journée (3-1). Arrivé en provenance du PAOK, l'international polonais Karol Świderski a porté les siens en faisant mouche à deux reprises du pied gauche (6, 57). Charlotte a tremblé puisqu'entre-temps, la mauvaise passe de Brandt Bronico avait permis à Matt Polster, fauché par le gardien Kristijan Kahlina, d'obtenir un penalty, transformé par Carles Gil (54). Le portier formé au Dinamo Zagreb a en revanche assuré sur une tête à bout portant de Polster (61), et le jeune Ben Bender, 21 ans, a offert un peu d'air aux 29 318 spectateurs présents dans l'enceinte en envoyant le cuir sous la barre (64). Ça méritait bien de célébrer en découpant le poteau de corner. Première victoire, premiers points, et voilà Charlotte - et son riche propriétaire David Tepper qui possède aussi les Panthers de la Caroline en NFL - qui remonte à la douzième place de la conférence Est. Sale semaine pour New England, qui avait réussi l'exploit de sortir de la Ligue des champions de la CONCACAF contre les Pumas mercredi, malgré sa victoire 3-0 à l'aller. La Revolution attendra.Le week-end avait plutôt mal commencé pour le Werder Brême, qui a vu le Bayern Munich battre son record de matchs disputés dans l'histoire de la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com