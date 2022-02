Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : le match de la décennie en Angleterre, un ancien parisien brillant en Inde et un ventre mou spectaculaire en Hongrie. Oui, ça existe.

Angleterre - C'est déjà le mois de May you

Inde - Un multi de…

Cheltenham n'avait plus connu la League One depuis 2008-2009. Lesont retrouvé le troisième échelon du football anglais cette saison, et ils ne font pas de la figuration. Nouvelle démonstration samedi avec un show époustouflant sur la pelouse d'un prétendant à l'accession en Championship, Wycombe. Le promu prend les devants dès la 3minute... mais craque trois fois entre la 26et la 33. Les visiteurs reviennent à 3-3 à la 66... mais Sam Vokes remet lesen pole avec un doublé express (68, 69). Cheltenham arrachera finalement un nul 5-5 grâce aux troisième et quatrième buts du héros du jour, Alfie May., a commenté le coach Michael Duff au coup de sifflet final. Arrivé à Doncaster en janvier 2020, l'attaquant de 28 ans avait déjà marqué contre Manchester City en Cup l'an dernier. Cette fois, il s'est offert un quadruplé inédit dans l'histoire du club à ce niveau, et un record : celui du nombre de buts marqués par unsur une saison de League One (15, contre 14 pour Steven Gillespie en 2007-2008). Dans son sillage, Cheltenham peut sereinement appréhender son objectif de maintien (dix points d'avance sur la zone rouge), et même envisager d'améliorer son meilleur classement (17sur 24 en 2006-2007)., a-t-il lâché. Irrésistible Alfie.