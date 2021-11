Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : une fin de série pour le Red Bull Salzburg, une énorme déconvenue pour le Club América et une première très attendue du côté de Saint-Marin.

Mexique - Douche froide pour le Club América

Cap sur le Mexique, non pas pour se pâmer devant la superbe demi-volée d'André-Pierre Gignac - qu'on vous recommande malgré tout vivement -, mais pour constater avec étonnement que le Club América est déjà en vacances. Les partenaires de Memo Ochoa (battus en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF fin octobre) ont eu beau boucler la phase régulière du tournoi d'ouverture dans la peau d'un solide leader, leur parcours dans la Liguilla s'est brutalement arrêté dès les quarts. Opposés aux Pumas, pourtant modestes onzièmes à l'issue du championnat et obligés de passer par les barrages, les Aigles sont restés muets à l'aller (0-0) avant de se faire surprendre dans leur antre du stade Azteca samedi (1-3). L'ancienne équipe de Jérémy Ménez avait ouvert le score grâce à un penalty d'Emanuel Aguilera (11), mais Washington Corozzo (29, 42) et Higor Meritão (82) ont fait le bonheur des visiteurs, qui affronteront le CF Atlas en demies., a déploré la formation la plus riche d'Amérique latine dans un communiqué.À la place de Santiago Solari, l'actuel entraîneur des, on se ferait un peu de souci.