Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : une Cristiana Girelli de gala en Italie, la prise de pouvoir du Maccabi Haïfa en Israël et une remontada comme on les aime à mettre au crédit de Denizlispor.

Italie - Cristiana Girelli, super-reine d'Italie

Israël - Avec le Maccabi, l'Hapoël a un ennemi

Entre l'attaquant originaire de Lombardie et la Supercoupe d'Italie, c'est une affaire qui roule. Samedi, Cristiana Girelli et la Juventus ont soulevé le trophée pour la troisième année consécutive, aux dépens de l'AC Milan. Surprise par Christy Grimshaw sur un corner (45+1), la Vieille Dame est revenue à hauteur grâce à un centre de Barbara Bonansea, poussé dans ses propres filets par Valentina Bergamaschi (50). En supériorité numérique pendant une bonne partie de la deuxième période à la suite de l'expulsion de Laia Codina (54), les Turinoises ont longtemps vendangé. Jusqu'à ce que Girelli leur offre la victoire d'un coup de tête qui a laissé Laura Giuliani de marbre (87). La Juve confirme son emprise sur le football transalpin, d'autant plus que Pauline Peyraud-Magnin et ses coéquipières dominent outrageusement la Serie A (onze victoires en autant de journées). Cristiana Girelli, elle, peut désormais se targuer d'avoir remporté dix fois la Supercoupe d'Italie. Une menace que l'Olympique lyonnais, adversaire de la Juve en quarts de finale de la Ligue des champions, devra à coup sûr surveiller.Depuis le début de la saison, Beer Sheva et le Maccabi Haïfa jouent au chat et à la souris. Et après plusieurs semaines passées en tête, l'Hapoël a perdu le trône ce week-end. La faute à une défaite contre un autre Maccabi, celui de Tel-Aviv, arbitre inattendu de ce duel au sommet puisqu'il vient de défier les deux ogres. Battu par Haïfa lors de la journée…