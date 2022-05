Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : un géant chinois en pleine déchéance, un derby âprement disputé en Islande et un quadruplé en League One.

Chine - For Ever'

L'Olympique de Marseille était sorti tête basse de la Ligue des champions version 2013-2014. Mais que dire du Guangzhou FC cette année... Le troisième du championnat chinois s'est lamentablement vautré lors de la phase de poules de la Ligue des champions asiatique en terminant dernier du groupe I avec six défaites. Malgré un grand Jihao Zhang (19 ans) dans les cages, le cancre s'est incliné 1-0 samedi face au Kawasaki Frontale, piégé par Kei Chinen (14). Avec un onze de départ de 20,7 ans de moyenne d'âge, Guangzhou n'a tenté que trois petites frappes, mais c'était déjà beaucoup mieux qu'au match aller, où il n'avait tiré qu'une fois et perdu 0-8. Incapables de marquer la moindre fois dans cette phase, lesrepartent la queue entre les jambes, avec les étiquettes de pire attaque et de pire défense - partagée avec le Shandong Taishan FC, qui a lui aussi encaissé 24 buts.Difficile d'aborder la reprise du championnat d'une plus mauvaise manière alors que le club, victime collatérale des difficultés financières du groupe Evergrande, a subi un exode massif. Les Brésiliens Paulinho, Anderson Talisca et Ricardo Goulart, entre autres, ont tous fait leurs valises. Le Guangzhou FC avait d'ailleurs annoncé en mars qu'il divisait par huit ledes joueurs de l'équipe première. Les années se suivent et se ressemblent tristement : le club avait déjà perdu tous ses matchs dans le groupe J la saison passée (pour un but marqué et 17 encaissés). Voilà donc le champion de Chine 2019 sur une série de 12 défaites en Ligue des champions. À jamais les premiers.

? HIGHLIGHTS | ?? Kawasaki Frontale 1-0 Guangzhou FC ??? Kawasaki finished second in Group I after a narrow win in their final group game!? Match Report: https://t.co/8QnvzFsuhK #ACL2022 | #KWFvGUA pic.twitter.com/16koL3FoOk

— #ACL2022… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com