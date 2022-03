Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : Obama mis à la porte de la C1 africaine, le retour en force de Jesé et une histoire de dragons au pays de Galles.

Égypte - Le Caire, nid de déception

Le champion d'Égypte restera enfermé dans le poulailler. Zamalek a piteusement dit adieu à la Ligue des champions africaine dès la phase de poules, alors qu'il reste encore deux journées à disputer. Comme la saison passée, le club cairote ne verra pas les quarts de finale de la compétition qu'il a remportée à cinq reprises. Gabaski, Obama et leurs coéquipiers ont été battus à domicile par le Wydad Casablanca sur un penalty de Yahya Jabrane (0-1). Les deux premières places du groupe D, occupées par l'Atlético Petroleos de Luanda et par le Wydad, sont désormais hors d'atteinte.

Yahya "Jorginho" Jabrane 1-0 Gabaski (cc @MaghribFoot ) #TotalCAFCL pic.twitter.com/7Reimw3U0d

Pays de Galles - Les Saints de glace

Conséquence : le président Mortada Mansour a, dans la foulée, annoncé que cinq joueurs en fin de contrat ne seront pas prolongés (dont Gabaski) et que le salaire de l'effectif était suspendu jusqu'à la fin de la saison. Le grand rival Al Ahly garde ses chances dans le groupe A, mais sa défaite contre les Mamelodi Sundowns complique les choses : le double champion d'Afrique en titre est à égalité avec Al Merrikh et Al Hilal, ses rivaux pour la deuxième place. Les Cairotes, presque cuits...La patience a beau être mère de toutes les vertus, elle ne semble pas être la bienvenue à Oswestry. Le club local, The New Saints, n'a pas souhaité attendre pour être…