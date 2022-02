Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : les débuts probants de l'Espérance de Tunis en Ligue des champions africaine, un duel d'ambitieux en Suisse et une haletante bagarre pour le titre en République tchèque.

Tunisie - L'espoir fait vivre, l'Espérance tue

Suisse - Les Young Boys, premiers du reste de la Suisse

Pendant que le monde entier attend le retour de la Ligue des champions et un alléchant PSG-Real Madrid, l'Afrique fournit déjà du spectacle avec sa C1. Pour son premier match dans le Groupe C, l'Espérance Tunis n'a pas fait dans la dentelle face au Galaxy FC, champion en titre du Botswana (4-0). Quelques secondes à peine après le coup d'envoi, Mohamed Ali Ben Romdhane a dégainé, d'une demi-volée surpuissante en-dehors de la surface aussi belle que l'intervention du gardien s'est avérée maladroite. Surpris par l'effet, celui-ci a commis un pas de côté de trop et ne pouvait plus intervenirLa suite a été tout aussi compliquée pour Ezekiel Morake, de nouveau pris de vitesse par Ben Romdhane peu avant la demi-heure de jeu. Trois minutes plus tard, le milieu de terrain a signé un triplé retentissant en reprenant du plat du pied un centre d'Hamdou Elhouni (. N'ayons pas peur des mots : un joueur floqué du numéro 5 qui terrorise autant une défense, personne n'avait vu ça depuis Zizou. Histoire d'arrondir la facture, l'Espérance a marqué un quatrième but par l'intermédiaire de Kingsley Eduwo. Mais c'est anecdotique, puisque l'homonyme du boxeur avait déjà mis K.O. son adversaire au bout de trente minutes.D'un côté, les Young Boys de Berne qui règnent sur le championnat suisse depuis 2018. De l'autre, le FC Bâle, vainqueur des tous les titres de 2010 à 2017. Sur le papier, un choc au sommet.