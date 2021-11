Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : un monument polonais en péril, une dernière minute folle en D2 japonaise et une revanche savoureuse outre-Atlantique.

Pologne - Legia, le cauchemar sans fin

Japon - 60 secondes chrono

Si vous ne gardez un œil sur le Legia Varsovie qu'au travers de ses récents résultats en Ligue Europa, vous devez vous dire que tout va plutôt bien. Car taper le Spartak à Moscou (0-1) puis Leicester City deux semaines plus tard (1-0), ce n'est franchement pas mal. Mais il ne faut pas se leurrer : sur la scène nationale, la saison desest pour le moment une horreur absolue. Ce dimanche, les Varsoviens ont concédé un... septième revers de rang (!) en Ekstraklasa, cette fois-ci sur le terrain d'un Górnik Zabrze pourtant guère flamboyant (3-2). Menés 2-0 à la pause, les coéquipiers de Lindsay Rose sont revenus à 2-2 avant d'encaisser le but fatal à la 96. Par conséquent, lesrestent bloqués à l'avant-dernière position du classement (avec deux matchs en retard). Comment le club le plus riche du pays, sacré à sept reprises lors des neuf dernières éditions du championnat et candidat évident à sa propre succession, s'est-il retrouvé dans une telle galère ? Des échos venus de Pologne évoquent un mercato raté, une direction qui navigue à tâtons, des entraîneurs sans solution (Czesław Michniewicz a été remercié fin octobre, Marek Gołębiewski devrait bientôt lui emboîter le pas) et des joueurs pas hyper concernés par la situation. Et pendant que le Legia broie du noir, c'est le Lech Poznań, son outsider habituel, qui prend ses aises au sommet de la hiérarchie...On aime ces moments où la folie s'empare d'un stade. Alors, impossible de passer à côté du Ehime-Sagamihara en D2 japonaise. Ce choc de bas de tableau (les