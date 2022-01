Ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les championnats du Big Five dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : une remontada rendue possible par l'increvable Bafétimbi Gomis, une affiche entre talents prometteurs au Sénégal et 40 minutes totalement folles pour un joueur de League Two.

Arabie saoudite - Quand Bafétimbi rime avec remontada

Sénégal - Personne n'a eu le mot de la fin dans le duel des Académiciens

Le réveillon du Nouvel An a dû avoir une saveur toute particulière, pour tous les supporters d'Al-Hilal. Pourtant, après avoir remporté la Ligue des champions continentale, l'équipe de Leonardo Jardim ramait un peu en championnat. Cinquième après quatre matchs sans victoire, elle devait bien finir l'année ce vendredi face à Al-Faisaly (club se battant pour le maintien). Tout a cependant mal commencé : en reprenant un lointain coup franc du bout de sa godasse, Raphaël Silva ouvrait le score (6). Au retour de la mi-temps, un une-deux parfaitement bien senti entre Julio Tavarès et Romain Amalfitano permettait aux locaux de doubler la mise (48). Et comme dans chaque belle histoire, un événement a tout fait basculer.En l'occurrence, il s'agit d'un penalty habilement transformé par Bafétimbi Gomis (55). Le bouchon était sabré, le champagne pouvait couler. Trois minutes plus tard, Salem Al-Dawsari trompait le gardien et égalisait (58). Il ne restait plus qu'à dresser le dessert et évidemment, c'était à Bafé de s'en charger : sur une attaque rapide, l'ancien Stéphanois et Lyonnais a transformé une passe en retrait de Moussa Marega en ficelle (79). Deux minutes et 30 secondes après de longues tergiversations, l'arbitre a désigné le rond central : remontada validée (2-3) ! Vivement les retrouvailles entre les deux clubs, prévues ce jeudi en Supercoupe.Entendons-nous bien : ce duel-là ne s'est pas déroulé sous la Coupole,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com