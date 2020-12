Ces footballeurs qui s'engagent pour la cause animale

Interdire la chasse à courre, les élevages à fourrure ou encore les spectacles avec bêtes sauvages : tel est le projet du "Référendum pour les animaux". Une initiative qui vise à soumettre une proposition de loi au référendum, soutenue par plus de 140 parlementaires. Trois footballeurs professionnels engagés pour la cause animale se confient sur ce sujet, apportant leur témoignage sur l'importance de défendre nos amis à poils, à plumes ou à écailles.

Johan Gastien (Clermont Foot 63)

Le référendum pour les animaux, c'est parti ! Rendez-vous sur https://t.co/ksUOCwcNxD @hugoclement vous explique tout pic.twitter.com/4sVMUgywIB -- Référendum pour les animaux (@RIPanimaux) July 2, 2020

J'ai toujours eu des animaux, chez moi. Les chiens que j'ai eus ont été des confidents, quand j'étais petit. Aujourd'hui, j'ai deux chats : Lola et Olga. On a adopté la première dans une association, Chats des Rues 63, et on a récupéré la deuxième auprès d'une amie de ma compagne qui en avait beaucoup. J'ai ma carte de membre de la SPA et je suis bénévole au refuge de Brugheas, le plus proche de Clermont, depuis presque un an. J'y vais toutes les semaines, en temps normal et hors confinement. J'adore parce que ça me permet de m'évader un peu et d'aider les animaux qui sont là-bas, en promenant les chiens ou en tenant compagnie aux chats pour les sociabiliser. C'est important, pour leur future adoption.J'ai du mal à comprendre le comportement égoïste de l'être humain envers les animaux, ça fait vraiment mal au cœur parfois. Eux demandent juste un toit, et de l'affection... Je n'arrive pas à comprendre ces gens qui les abandonnent, ça me sort par les yeux. On ne se met pas à leur place, en fait. C'est comme l'environnement : ça prend du temps, c'est sûr, mais on arrivera à gagner ce combat. Nous avons besoin de réagir, et surtout d'agir. Ce n'est pas normal que des chiens soient abandonnés, que des animaux comme les vaches soient maltraitées quand elles sont abattues... Tout ça est inhumain. Je ne vais plus voir les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com