Ces choses qu'on ne veut plus voir en 2021

Notre patience a des limites. On a fait le dos rond, on a encaissé sans broncher. Mais autant vous l'avouer, on n'aura pas la force de recommencer en 2021. Tour d'horizon de ces choses insupportables qui, espérons-le, arrêteront de nous hanter l'an prochain.

... le coronavirus.... sauf si ça nous évite un Trophée des champions à l'autre bout du monde.... les hors-jeu au micromètre.... une ligne vierge au palmarès du Ballon d'or.... l'AJ Auxerre et Jean-Marc Furlan en Ligue 2.... des clubs obligés de réduire les salaires.... la chute de l'indice UEFA des clubs français. Seulement deux représentants encore en lice cette saison, soit autant que l'Ukraine, l'Autriche ou la Belgique. Un peu de sérieux, messieurs.... le règne par la terreur de Vincent Bolloré.... Waldemar Kita.... et le présentateur TV à lunettes qui fait le pont entre les deux.... le gars qui a fait signer William Saliba à Arsenal.... le règne par la terreur de Corinne Diacre.... des stades vides.... et surtout ces horribles ambiances artificielles.... un été sans grande compétition.... le, avec un rouleau de PQ ou quoi que ce soit d'autre. On veut un vrai ballon et de grands espaces. Histoire de limiter la casse.... Schalke lanterne rouge de BuLi.... Vinícius au Real.... Didier Quillot.... et Mediapro.... l'En Avant Guingamp à l'agonie.... Hugo Lloris prêt à se bigorner avec son pote Heung-min Son. Quelle vision d'horreur.... un re-reconfinement.... qu'on soit obligé de faire un footing dans un rayon d'un