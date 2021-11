Ces activistes strasbourgeois ont un plan pour faire annuler la Coupe du monde 2022

Ils ne voulaient pas rester indifférents aux milliers de morts recensés depuis l'attribution de la compétition au Qatar. Le collectif Maquis Alsace-Lorraine se lance dans un projet fou : faire annuler le prochain Mondial, en incitant personnellement les joueurs à boycotter l'événement.

" Si quelques footballeurs influents prennent position, un mouvement massif peut apparaître "

, confie Ariel*, qui est à l'origine de Maquis Alsace-Lorraine. Ce collectif strasbourgeois compte, tout simplement, faire annuler la Coupe du monde au Qatar, qui doit se tenir en novembre et décembre 2022. Il réunit pour l'instant une équipe de onze personnes qui préparent le coup d'envoi de leur campagne, prévu dans les jours qui viennent. Le plan d'attaque : créer un mouvement mondial de boycott de la compétition par les footballeurs. Leur argument principal tient dans la mort d'au moins 6500 travailleurs migrants au Qatar depuis l'attribution de la compétition en 2010., interroge Ariel, sans vouloir être moralisateur. Pour lui, nombre de supporters et de joueurs sont conscients des scandales qui entourent l'organisation de cet événement., analyse-t-il.Mais alors, comment Maquis Alsace-Lorraine compte s'y prendre ? D'un ton ferme et assuré, Ariel dévoile la stratégie. Ils vont contacter tous les joueurs de l'équipe de France, via différents moyens de communication, notamment leurs comptes Twitter, pour les encourager à boycotter la compétition. Des personnalités influentes comme Arsène Wenger, directeur du développement du football à la FIFA, seront aussi incitées à prendre position. Il estime que. Ainsi, la Coupe du monde pourrait